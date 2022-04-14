Житель Якутии отправился получил 12 лет тюрьмы за насилие над 8-летней девочкой

Житель Якутии отправился за решётку за насилие над 8-летней девочкой. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Якутии, в июле 2021 года мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей дальней родственницы, которая приехала к нему в гости. Пострадавшая рассказала всё матери, которая обратилась в полицию.

Злоумышленника задержали и поместили под стражу. На допросе мужчина признал свою вину, но позже изменил показания. Следователи провели тщательное расследование и доказали его вину. Суд приговорил насильника к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима

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