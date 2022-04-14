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В Красноярске клиент букмекерской конторы угрожал администратору пистолетом

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Красноярск
18:20 14 Апреля 2022
красноярск, полиция
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В Красноярске клиент букмекерской конторы угрожал администратору пистолетом.

В пресс-службе МВД по региону уточнили, что работник заведения отказалась принять ставку у хулигана. Тот начал скандалить, а затем вытащил предмет, похожий на оружие. Сотрудники нажали тревожную кнопку и на место сразу выехал дежурный наряд Росгвардии. 

После задержания у красноярца изъяли пистолет, по предположениям и холостые патроны. Сейчас с агрессивным мужчиной разбирается полиция.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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