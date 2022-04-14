В Красноярске клиент букмекерской конторы угрожал администратору пистолетом.

В пресс-службе МВД по региону уточнили, что работник заведения отказалась принять ставку у хулигана. Тот начал скандалить, а затем вытащил предмет, похожий на оружие. Сотрудники нажали тревожную кнопку и на место сразу выехал дежурный наряд Росгвардии.

После задержания у красноярца изъяли пистолет, по предположениям и холостые патроны. Сейчас с агрессивным мужчиной разбирается полиция.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков