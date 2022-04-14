В Красноярском крае полиция изъяла у мужчины 1 кг наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе МВД по краю, подозреваемый хранил у себя дома в селе Старая Копь наркотические средства. Во время обыска полицейские обнаружили запрещенное вещество в прикроватной тумбе. Экспертиза показала, что это марихуана общей массой более 1,3 кг.

Подозреваемый во всём признался и пояснил, что приобрел наркотики для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова