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В Красноярском крае полиция изъяла у мужчины 1 кг наркотиков

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Красноярск
14:45 14 Апреля 2022
в красноярском крае, полиция
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В Красноярском крае полиция изъяла у мужчины 1 кг наркотиков. 

Как сообщили в пресс-службе МВД по краю, подозреваемый хранил у себя дома в селе Старая Копь наркотические средства. Во время обыска полицейские обнаружили запрещенное вещество в прикроватной тумбе. Экспертиза показала, что это марихуана общей массой более 1,3 кг.

Подозреваемый во всём признался и пояснил, что приобрел наркотики для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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