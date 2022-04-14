В Норильске двое вахтовиков сняли на видео издевательства над своими напарниками

В Норильске вынесли приговор двум вахтовикам, которые засняли свой разбой на камеру.

Как сообщили в пресс-службе полиции, 30-летний житель Саратовской области и 31-летний уроженец Шарыпово в 2021 году работали вахтовым методом на севере Красноярского края и в декабре заселились в съёмную квартиру. По соседству с ними жили другие работники этой же организации.

Ночью обвиняемые решили настроить купленные колонки. Громкая музыка не понравилась другим жильцам. Сосед по лестничной площадке попросил выключить её, их поддержали коллеги мужчин.

«Тот факт, что к ним возникли претензии и посреди ночи прозвучали „необоснованные“, по их мнению, замечания, взбудоражил нетрезвых мужчин и они решили „проучить“ коллег», – рассказали в полиции.

Вначале вахтовики напали на 37-летнего бригадира, затем досталось 47-летнего мужчину, который за него заступился. Часть процесса избиения преступники засняли на камеру. Затем старшего пострадавшего заковали в наручники. Злоумышленники отобрали у коллег смартфоны и банковские карты, затем потребовали перевести денежные средства на указанные ими счёта. За попытки заявить в полицию, пострадавшим угрожали повторной расправой.

Однако, мужчины всё-таки написали заявления в отдел полиции № 2. Было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ. Материальный ущерб, причинённый потерпевшим, превысил 78 тысяч рублей.

Суд рассмотрел материалы дела и приговорил злоумышленников к наказанию в виде 5 и 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко