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В Красноярском крае от нападения клещей пострадал 31 человек

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Красноярск
12:45 14 Апреля 2022
красноярск, клещи
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В Красноярском крае от укусов клещей пострадал 31 человек. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев в telegram-канале. Шесть клещей переносили боррелиоз.

«В этом году начало активности клещей соответствует уровню средних значений. Нас ждут теплые выходные, а это значит риск встречи с клещами увеличивается. Поэтому будьте бдительны и при обнаружении присосавшихся клещей исследуйте их», – отметил Дмитрий Горяев.

Напомним, что первых клещей на территории региона обнаружили в конце марта. Первое нападение членистоногих на красноярца зарегистрировали в первые выходные апреля. Пострадал непривитый ребёнок.

Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

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