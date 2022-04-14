В Красноярском крае от нападения иксодовых пострадал 31 человек

В Красноярском крае от укусов клещей пострадал 31 человек. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев. Нападения зарегистрировали на острове Татышеве, в Студгородке, в Свердловском и Советском районах краевой столицы, а также Канске, Минусинске, Ирбейском, Манском и Березовском районах. Шесть особей переносили боррелиоз.

«В этом году начало активности клещей соответствует уровню средних значений. Нас ждут теплые выходные, а это значит риск встречи с клещами увеличивается. Поэтому будьте бдительны и при обнаружении присосавшихся клещей исследуйте их», – отметил Дмитрий Горяев.

Напомним, что первых клещей на территории региона обнаружили в конце марта. Первое нападение членистоногих на красноярца зарегистрировали в первые выходные апреля. Пострадал непривитый ребёнок. Роспотребнадзор прогнозирует, что этим летом численность клещей в Ачинском, Канском районах и окрестностях Красноярска будет такой же, как и в прошлом году.

Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо