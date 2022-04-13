В Красноярском крае задержали супругов-наркодилеров

В Красноярском крае отправились за решётку супруги-наркодилеры.

Как рассказали в краевой полиции, 35-летнего мужчину и 28-летнюю женщину задержали под Зеленогорском при попытке продать наркотики. При обыске оперативники нашли 190 полимерных свертков с веществом белого цвета.

Эксперты провели исследование и установили, что это «соль» массой 191 гр. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. До приговора суда их заключили под стражу.

Следователи установили, что задержанные торгую наркотиками не в первый раз. В августе 2021 года произошёл аналогичный случай с их участием. Материалы дела направлены в суд для принятия решения. Супругам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет», — рассказали в пресс-службе.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко