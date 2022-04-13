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В Красноярске внедорожник въехал в иномарку

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Красноярск
17:25 13 Апреля 2022
красноярск, гибдд
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В Красноярске в районе ТРЦ «Планета» произошло ДТП. Кадры видеонаблюдения показывают. что автомобиль Hyundai Solaris разворачивался на перекрестке с улицей 78 Добровольческой бригады. На этом участке подобный манёвр запрещён.

В этот момент по Алексеева на ехал Range Rover. Внедорожник на высокой скорости влетел в «Хонду». От удара девушка, управлявшая легковушкой, вылетела в окно. По словам очевидцев, женщина была не пристегнута ремнем безопасности. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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