В Красноярске внедорожник въехал в иномарку

В Красноярске в районе ТРЦ «Планета» произошло ДТП. Кадры видеонаблюдения показывают. что автомобиль Hyundai Solaris разворачивался на перекрестке с улицей 78 Добровольческой бригады. На этом участке подобный манёвр запрещён.

В этот момент по Алексеева на ехал Range Rover. Внедорожник на высокой скорости влетел в «Хонду». От удара девушка, управлявшая легковушкой, вылетела в окно. По словам очевидцев, женщина была не пристегнута ремнем безопасности. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын