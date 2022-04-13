Житель Красноярского края заплатит больше 2 миллионов за браконьерство

Жителя Красноярского края осудили за браконьерство. Как сообщили в пресс-службе МВД, автомобиль мужчины остановили в посёлке Кошурниково. Во время осмотра сотрудники ГИБДД обнаружили 46 соболиных шкурок.

42-летний задержанный рассказал, что вёл незаконную охоту с помощью капканов. При этом у мужчины было разрешение на добычу пушного зверя, но его количество не должно превышать 5 единиц за весь сезон.

В отношении подозреваемого возбудили дело по статье «Незаконная охота». Курагинский районный суд рассмотрел материалы дела и приговорил подсудимого у условному сроку на 3 года с испытательным сроком 2 года, а также штрафу в 2 070 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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