В Березовском районе Красноярского края эвакуируют заправки. Как сообщает NGS24, сотрудников АЗС «Роснефти» и «КНП» вывели на улицу до приезда экстренных служб.

В компании «Роснефть» подтвердили информацию, сказав, что их АЗС на Трактовой не работают «до особого распоряжения полиции».

«В полицию поступили сообщения о минировании трех АЗС в Березовском районе. В настоящее время территория АЗС оцеплена, сотрудники эвакуированы. Ждем проведения проверки специалистами с собаками», – отметили представители компании.

Напомним, что сегодня из-за сообщений о минировании эвакуировали все школы, министерство образования и один техникум.

Фото: © РИА Новости / Алексей Ефимов