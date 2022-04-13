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В Березовском районе Красноярского края эвакуируют заправки

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Красноярск
13:35 13 Апреля 2022
в красноярском крае, эвакуация
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В Березовском районе Красноярского края эвакуируют заправки. Как сообщает NGS24, сотрудников АЗС «Роснефти» и «КНП» вывели на улицу до приезда экстренных служб. 

В компании «Роснефть»  подтвердили информацию, сказав, что их АЗС на Трактовой не работают «до особого распоряжения полиции». 

 

«В полицию поступили сообщения о минировании трех АЗС в Березовском районе. В настоящее время территория АЗС оцеплена, сотрудники эвакуированы. Ждем проведения проверки специалистами с собаками», – отметили представители компании.

Напомним, что сегодня из-за сообщений о минировании эвакуировали все школы, министерство образования и один техникум.

Фото: © РИА Новости / Алексей Ефимов

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