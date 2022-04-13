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В Красноярском крае водитель без прав уходил об погони ГИБДД и попал в ДТП

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Красноярск
11:32 13 Апреля 2022
в красноярском крае, авария
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В Красноярском крае водитель без прав попал в ДТП, уходя от погони полиции. Всё произошло на автодороге Анаш-Тальцы. Автоинспекторы попросили водителя остановится, но тот увеличил скорость, но не справился с управлением и съехал в кювет.

После задержания сотрудники ГИБДД установили, что виновник ДТП был пьян. Показания алкотестера составили 0,48 мг/л. Мужчина рассказал, что купил машину без документов у своего приятеля, а госномер он снял с другой машины, которую приобрёл для разбора на запчасти.

В отношении нарушителя составлены административные материалы. За пьяное вождение суд арестовал его на 11 суток.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

 

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