В Красноярском крае водитель без прав уходил об погони ГИБДД и попал в ДТП

В Красноярском крае водитель без прав попал в ДТП, уходя от погони полиции. Всё произошло на автодороге Анаш-Тальцы. Автоинспекторы попросили водителя остановится, но тот увеличил скорость, но не справился с управлением и съехал в кювет.

После задержания сотрудники ГИБДД установили, что виновник ДТП был пьян. Показания алкотестера составили 0,48 мг/л. Мужчина рассказал, что купил машину без документов у своего приятеля, а госномер он снял с другой машины, которую приобрёл для разбора на запчасти.

В отношении нарушителя составлены административные материалы. За пьяное вождение суд арестовал его на 11 суток.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын