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В Красноярском крае мужчина отправится под суд за изнасилование в 2001 году

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Красноярск
10:20 13 Апреля 2022
красноярск, суд
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Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершил расследование по делу об изнасиловании 17-летней жительницы Абанского района.

По данным следствия, летом 2001 года группа приятелей, во время проводов на службу в армию своего друга, надругались над ранее знакомой несовершеннолетней односельчанкой. Семь преступников были задержаны почти сразу. Суд назначил им от 5 до 7,5 лет лишения свободы по статье 131 УК РФ. Ещё один обвиняемый находился в федеральном розыске с декабря 2002 года. 

Мужчина сменил место жительства, прекратил связь со своими близкими, а также представлялся другим именем. Однако, всё это не помогло и преступник был задержан 16 марта 2022 года в Сосновоборске. На допросе злоумышленник дал признательные показания.

В настоящее время уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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