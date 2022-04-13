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В Красноярском крае в ДТП пострадали двое детей

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Красноярск
09:14 13 Апреля 2022
гибдд, красноярск, дети
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В Красноярском крае произошло два ДТП с участием детей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по краю.

Один из случаев произошел в краевом центре на улице Батурина. Автоледи припарковала автомобиль и отстегнула из детского кресла четырехлетнюю дочь. Девочка увидела отца, который вернулся с работы и побежала ему навстречу. В это время во двор заезжал автомобиль «Ниссан». Водитель увидел ребёнка и затормозил, но наезд предотвратить не удалось.

Второй случай произошел этим же вечером в Тюхтетском районе. Мама везла в коляске новорожденного малыша, рядом шли бабушка и четырехлетний старший сын, которого никто не держал за руку. Перейдя дорогу, мальчик выскочил на проезжую часть, где на него совершил наезд водитель «Хонды».

В обоих случаях дети получили незначительные ушибы.

В ГИБДД напоминают родителям, что неважно, насколько ребенок самостоятелен в быту, в силу психологии он не может прогнозировать дорожные риски и нуждается в пристальном контроле на улице.   

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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