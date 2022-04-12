Красноярка изменила внешность для кражи денег у пенсионерки

В Красноярске женщина изменила внешность, чтобы украсть пенсию у пенсионерки. Для этого злоумышленница использовала парик и очки.

Как рассказали в пресс-службе МВД по региону, кража была совершена на одном из рынков города. Пенсионерка хотела рассчитаться, но обнаружила, что кошелёк с деньгами пропал. Потерпевшая обратилась в полицию.

Воровку задержали в течении часа. Ей оказалась 40-летняя ранее судимая местная жительница. Всё имущество вернули хозяйке – это чуть более 6 800 рублей.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 158, ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: © Sputnik / Табылды Кадырбеков