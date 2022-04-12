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Житель Красноярского края сел в тюрьму за пьяное ДТП

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Красноярск
12:00 12 Апреля 2022
в красноярском крае, суд
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Курагинский районный суд вынес приговор водителю, по вине которого погибла его 17-летняя сестра. В июне 2021 года нетрезвый 20-летний парень ехал за рулём «Тойота Креста» вместе с тремя подростками после выпускного. В  какой-то момент авто съехало в кювет и перевернулось. 17-летняя родственница водителя скончалась на месте, ещё двое несовершеннолетних получили травмы.

Виновник аварии испугался ответственности и скрылся. Через некоторое время его задержали автоинспекторы..

Рассмотрев материалы дела суд признал молодого водителя виновным в нарушении ПДД и приговорил к 5 годам лишения свободы, а также лишил водительских прав на 2,5 года с отбыванием основного наказания в колонии-поселении», – рассказали в ведомстве.

Приговор вступил в законную силу.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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