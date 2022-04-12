В Красноярском крае 9-летний мальчик перегонял погрузчик по просьбе отца.

Как рассказали, транспорт остановили в селе Дзержинское. В ходе проверки выяснилось, что отец мальчика работает на предприятии. Он передал управление спецтехникой сыну, а сам ехал на автомобиле впереди.

«Такое движение создавало реальную угрозу для окружающих, ведь управление подобной спецтехникой требует не только наличия специального водительского удостоверения, но и навыков, которые позволят управлять техникой уверенно и безопасно», – пояснили в полиции.

На мужчину составили административный протокол. Кроме того, материал направлен в подразделение по делам несовершеннолетних.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков