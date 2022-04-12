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В Красноярском крае 9-летний мальчик перегонял погрузчик по просьбе отца

Главная Происшествия
Красноярск
10:55 12 Апреля 2022
в красноярском крае, полиция
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В Красноярском крае 9-летний мальчик перегонял погрузчик по просьбе отца. 

  • Как рассказали, транспорт остановили в селе Дзержинское. В ходе проверки выяснилось, что отец мальчика работает на предприятии. Он передал управление спецтехникой сыну, а сам ехал на автомобиле впереди.

«Такое движение создавало реальную угрозу для окружающих, ведь управление подобной спецтехникой требует не только наличия специального водительского удостоверения, но и навыков, которые позволят управлять техникой уверенно и безопасно», – пояснили в полиции.

На мужчину составили административный протокол. Кроме того, материал направлен в подразделение по делам несовершеннолетних.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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