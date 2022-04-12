Десятки очевидцев стали свидетелями драки в Красноярском крае

В посёлке Бор в Красноярском крае двое мужчин устроили ли драку на глазах у десятков местных жителей. Очевидец засняли инцидент на видео и опубликовал в паблике «Подслушано в Назарово».

На кадрах видно, как один из участников конфликта с особой жестокостью наносил удары своему сопернику, в том числе и подручными средствами. В полиции информацию о драке подтвердили.

«В дежурную часть полиции обратилась местная жительница, которая стала свидетелем происходящего. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Конфликт произошел между двумя ранее знакомыми местными жителями 28 и 40 лет. В результате произошедшего оба получили телесные повреждения, на месте им была оказана медицинская помощь, после чего их доставили в районную больницу, однако от дальнейшей госпитализации они отказались», – рассказывают в полиции.

Стражи правопорядка выясняют все обстоятельства потасовки, по результатам будет принято процессуальное решение.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова