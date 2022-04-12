В красноярском зоопарке «Роевом ручье» прошли учения на случай побега овцебыка

В красноярском зоопарке «Роев ручей» прошли учения на случай побега овцебыка. Сотрудники регулярно отрабатывают подобные ситуации. Роль животного выполнял один из работников парка.

В «Роевом ручье» объявили режим ЧС. Сотрудники посмотрели по камерам, где бродит сбежавшее животное и есть ли рядом посетители, после чего отвели беглеца в вольер. Весь процесс засняли на видео и опубликовали его в паблике зоопарка.

«В учениях принимают участие большинство сотрудников: руководство, зоологи, охрана, а временами и сотрудники полиции и МЧС. В красноярском „Роевом ручье“ относятся к технике безопасности очень строго и таких побегов у нас нет, но мы к ним готовы», – рассказали в зоопарке.

Фото: © vk.com/roevzoo