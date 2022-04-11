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В Красноярске насильник напал на юную студентку

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Красноярск
22:35 11 Апреля 2022
красноярск, нападение
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На правом берегу Красноярска насильник напал на несовершеннолетнюю студентку. Мужчина успел потрогать девушку, в том числе и в "интимных местах", однако, серьёзных последствий удалось избежать.

Как сообщает телеканал "Прима", нападение произошло в районе остановки "Центр стандартизации". Около 6 вечера к шести девушка подошли двое мужчин. Один из них схватил потерпевшую и начал трогать. Его товарищ в это время отгонял подруг жертвы. 

В какой-то момент студентке удалось вырваться и убежать на противоположную сторону дорожной части, но мужчина догнал ее и прижал к стене. Нападение заметил случайный мужчина. Он проезжал мимо и остановился, чтобы отпугнуть нападающего. В краевой полиции информацию подтвердили. 

Потерпевшая написала заявление в органы внутренних дел. Сейчас стражи порядка пытаются установить личность злоумышленника и задержать его. Материалы уже переданы в Следственный комитет.

Фото: © Прима

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