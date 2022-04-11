В Красноярске насильник напал на юную студентку

На правом берегу Красноярска насильник напал на несовершеннолетнюю студентку. Мужчина успел потрогать девушку, в том числе и в "интимных местах", однако, серьёзных последствий удалось избежать.

Как сообщает телеканал "Прима", нападение произошло в районе остановки "Центр стандартизации". Около 6 вечера к шести девушка подошли двое мужчин. Один из них схватил потерпевшую и начал трогать. Его товарищ в это время отгонял подруг жертвы.

В какой-то момент студентке удалось вырваться и убежать на противоположную сторону дорожной части, но мужчина догнал ее и прижал к стене. Нападение заметил случайный мужчина. Он проезжал мимо и остановился, чтобы отпугнуть нападающего. В краевой полиции информацию подтвердили.

Потерпевшая написала заявление в органы внутренних дел. Сейчас стражи порядка пытаются установить личность злоумышленника и задержать его. Материалы уже переданы в Следственный комитет.

Фото: © Прима