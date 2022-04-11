В красноярской двухэтажке обрушился потолок

В одном из двухэтажных домов Красноярска обрушился потолок. Здание находится на улице Энергетиков, сообщает краевой телеканал «Енисей».

Всё произошло накануне ночью. В квартире живёт семья из пяти человек. Как рассказал глава семейства, всех спас натяжной потолок, который принял весь вес обломков на себя. За это время мужчина успел вывести из комнаты жену, 3-летнюю дочь, а также двух сыновей – 4-х и 2-х лет.

Сейчас семья находится у родственников, которые живут в другой квартире этого же дома. Краевая прокуратура ведёт проверку, по результатам которой будет решен вопрос о направлении в суд о сокращении срока расселения аварийного дома.

Фото: © телеканал «Енисей»