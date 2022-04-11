В Красноярском крае бездомный обокрал три магазина на 20 тысяч рублей

Бездомный обокрал три магазина в Красноярском крае, а затем спрятался от полиции на чердаке заброшенного дома.

Как рассказали в пресс-службе МВД, в отдел полиции обратились два предпринимателя с жалобами, что злоумышленники вынесли из их магазинов электроинструменты на сумму около 20 тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 44-летний бездомный. Мужчина рассказал, что зашел в торговый зал и украл циркуляционный насос. В соседнем магазине он точно таким же способом похитил кусторез. Из третьей торговой точки он вынес генератор стоимостью в 5 тысяч рублей.

Всё похищенное он продал, а деньги потратил на личные нужды. Полицейские нашли электроинструменты, изъяли и в ближайшее время вернут их владельцам.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Бездомный может провести за решёткой 2 года. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков