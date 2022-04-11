В Минусинске 9-летний мальчик умер из-за несвоевременной госпитализации

В Минусинске 9-летний мальчик умер от менингита. Ребенок заболел, но не был вовремя госпитализирован.

Как сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю, с 30 марта у ребёнка наблюдались признаки острой респираторной вирусной инфекции. Мать ребёнка вызывала врача, который диагностировал у него ангину и назначил лечение. Отправить школьника в стационар женщина отказалась.

Днём позже мальчику стало хуже – повысилась температура и появилась сыпь. Женщина вновь вызвала скорую и ребёнка госпитализировали с диагнозом «тонзиллит». 2 апреля он умер в реанимации Минусинской межрайонной больницы. По предположениям следователей, врачи могли ошибиться с диагнозом при лечении и лечить «тонзиллит» вместо «менингита».

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ. Следователи изъяли в больнице необходимую медицинскую документацию и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын