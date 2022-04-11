В Красноярском крае руководитель логистической компании получил взятку в размере 223 тысячи рублей

Руководитель одной из транспортных компаний Красноярского края получил взятку в размере 223 тысячи рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции линейного управления МВД России выяснили, что за взятку подозреваемый должен был предоставить технику и рабочих одному из предпринимателей для выполнения работ, в интересах фирмы взяткодателя.
Было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ. Максимальная санкция по этой статье – 12 лет.
Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович