Житель Канска хранил в гараже контрафактные сигареты на сумму 3 млн рублей

На жителя Канска возбудили уголовное дело по статье 171.1 УК РФ за продажу 20 тысяч пачек сигарет без акцизных марок.

В краевой полиции пояснили, что 35-летний мужчина незаконно купил партию сигарет для дальнейшей перепродажи. Контрафактный товар он хранил в гараже и личном автомобиле.

Во время обыска правоохранители обнаружили табачную продукцию на сумму более 3 миллионов рублей. Подозреваемому находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Следователи устанавливают источник контрафактных сигарет.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков