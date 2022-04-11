В Красноярске пьяный подросток на ВАЗе врезался в четыре иномарки.

Всё произошло в микрорайоне Солнечный. 17-летний водитель отечественного авто повредил машины на парковке – «Ниссан», «Ауди», «Тойоту» и «Фольксваген». Прибывшие на место инспекторы ГИБДД проверили виновника ДТП на алкоголь. Прибор показал 0,56 мг/л.

Как сообщила пресс-служба ГИБДД, транспортное средство подросток купил самостоятельно. В отношении нарушителя составлены административные материалы. Общая сумма штрафов для подростка может составить более 30 тысяч рублей.

Фото: © vk.com/kras_sunny