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Рыбаки едва не уплыли на льдине по реке Кан в Красноярском крае

Главная Происшествия
Красноярск
13:45 11 Апреля 2022
в красноярском крае, канск, река, рыбаки
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Рыбаки едва не уплыли на льдине по реке Кан в Красноярском крае, сообщается в паблике во «ВКонтакте» ЧП Канск.

Очевидец опубликовал видео с места событий. Несколько десятков рыбаков собрались на реке, но неожиданно большая льдина начала двигаться. Мужчины успели переправиться на берег, но кое-кому пришлось бросить своё имущество.

«Все спаслись, все живы. Жаль палатку», — подписал запись автор видео.

В комментариях многие возмутились поведением рыбаков и не понимают, как можно рисковать ради рыбок, которые скормят кошкам. Многие берут пример с зимней рыбалки и тоже выходят на лёд. Это может закончиться трагедией.

«Вы не понимаете вкус рыбалки. Мужики отдыхают там от суеты городской. За рыбалкой можно подумать о том, что радует и наболело. Это отдых для нас сибиряков», – объясняют мотивацию рыбаков другие пользователи «ВКонтакте».

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков 

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