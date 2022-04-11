Обидчивый мужчина из Красноярска попал под суд за лжеминирвоание

Жителя Красноярска будут судить за ложное сообщение о минировании.

Как рассказали в пресс-службе МВД по краю, в апреле прошлого года неизвестный сообщил на телефон экстренной службы «112» о бомбе в одном из жилых домов. Оперативники обследовали указанное место, но ничего не нашли. Вечером того же дня всё тот же мужчина сообщил об опасном предмете в продуктовом магазине Ленинского района. Информация также оказалась ложной.

Спустя некоторое время личность злоумышленника установили. Им оказался ранее судимый 48-летний красноярец. На допросе в отделении полиции мужчина рассказал, что был пьян. Первый звонок он совершил из-за ссоры с руководством одного из учреждений, однако, ошибся адресом и назвал данные жилого дома. Второй звонок он сделал из-за обиды на продавца, которая отказалась одолжить ему денег на спиртное.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 207 УК РФ. Материалы направлены в Ленинский районный суд для рассмотрения. Красноярцу грозит наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова