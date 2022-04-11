11 апреля
Красноярск
погода +2 °C
74.85
 
€ 81.71
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае браконьер застрелил двух северных оленей

Главная Происшествия
Красноярск
11:45 11 Апреля 2022
в красноярском крае, браконьер
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае браконьер застрелил двух северных оленей. Как сообщили в пресс-службе МВД по краю, мужчину задержали во время рейда «Заслон» в районе реки Эмбенчимэ. В прицепных санях снегохода полицейскими обнаружили две оленьих туши.  Ущерб от действий охотника составил 60 тысяч рублей.

В отношении браконьера возбудили уголовное дело по статье 258 УК РФ. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы на рассмотрение в суд.

Фото: © пресс-служба ГУ МВД по региону 

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае руководитель логистической компании получил взятку в размере 223 тысячи рублей

В Красноярском крае руководитель логистической компании получил взятку в размере 223 тысячи рублей

11 Апреля 2022 г.
Было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ
Новости Красноярска: В Красноярске пьяный подросток на ВАЗе врезался в четыре иномарки

В Красноярске пьяный подросток на ВАЗе врезался в четыре иномарки

11 Апреля 2022 г.
Транспортное средство юноша купил самостоятельно
Новости Красноярска: Житель Канска хранил в гараже контрафактные сигареты на сумму 3 млн рублей

Житель Канска хранил в гараже контрафактные сигареты на сумму 3 млн рублей

11 Апреля 2022 г.
Возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ
Новости Красноярска: Рыбаки едва не уплыли на льдине по реке Кан в Красноярском крае

Рыбаки едва не уплыли на льдине по реке Кан в Красноярском крае

11 Апреля 2022 г.
Мужчины успели переправиться на берег
Новости Красноярска: Обидчивый мужчина из Красноярска попал под суд за лжеминирвоание

Обидчивый мужчина из Красноярска попал под суд за лжеминирвоание

11 Апреля 2022 г.
Красноярцу грозит наказание в виде 5 лет лишения свободы
Новости Красноярска: В пожаре на Таймыре пострадал один ребёнок

В пожаре на Таймыре пострадал один ребёнок

11 Апреля 2022 г.
Возгорание произошло в поселке Носок Красноярского края
Новости компаний
11/04
Уникальная разработка Университета Решетнёва по управлению тушения лесных пожаров получила высокую оценку профессионалов лесной отрасли
08/04
Рукопожатие через расстояние. Университет Решетнёва установил контакт с Луганским госуниверситетом им. В. Даля
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На Алтае мужчина отрубил пальцы бывшей жене

На Алтае мужчина отрубил пальцы бывшей жене

7 Апреля 2022 г.
Также он разместил в интернете её интимные фото
Новости Красноярска: Роспотребнадзор предупредил о продукции Kinder с сальмонеллой

Роспотребнадзор предупредил о продукции Kinder с сальмонеллой

9 Апреля 2022 г.
Ведомство принимает меры по выявлению и изъятию из оборота этой продукции
Новости Красноярска: Житель Казачинского района Вадим Хроменков погиб во время спецоперации на Украине

Житель Казачинского района Вадим Хроменков погиб во время спецоперации на Украине

11 Апреля 2022 г.
У капитана разведывательной роты остались жена, сын и маленькая дочь
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru