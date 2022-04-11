В Красноярском крае браконьер застрелил двух северных оленей. Как сообщили в пресс-службе МВД по краю, мужчину задержали во время рейда «Заслон» в районе реки Эмбенчимэ. В прицепных санях снегохода полицейскими обнаружили две оленьих туши. Ущерб от действий охотника составил 60 тысяч рублей.

В отношении браконьера возбудили уголовное дело по статье 258 УК РФ. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы на рассмотрение в суд.

Фото: © пресс-служба ГУ МВД по региону