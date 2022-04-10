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В Красноярске на съемной квартире произошла драка с трагическим исходом

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Красноярск
17:11 10 Апреля 2022
криминал, общество, красноярск, в россии
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На съемной квартире в Октябрьском районе Красноярска по улице Вильского произошла пьяная драка среди трех человек. У одного из участников борьбы был нож. 


В итоге поножовщины был убит мужчина, а второй, которому удалось убежать, ранен. По подозрению в совершении преступления уже задержан 21-летний молодой человек. Было установлено, что 4 апреля мужчина в компании двух знакомых 30 и 32 лет выпивал алкоголь.

При застолье, кто-то из присутствующих негативно высказался в адрес подозреваемого. После этого начался конфликт и 21-летний парень схватил нож. Как утверждается, он несколько раз ударил 30-летнего мужчину, который его обидел. От ударов он скончался на месте. Второму товарищу 32-х лет тоже досталось. Он ранил его в область груди, но потерпевшему удалось сбежать из квартиры и попросить у прохожих помощи.Поэтому его вовремя доставили в больницу.

Подозреваемого задержали и скоро ему предъявят обвинение. Пока суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.


Фото: МВД Красноярского края


 

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