23 кг форели попытался украсть рыбак из коптильного цеха в Дудинке

В Дудинке незадачливый грабитель дожидался приезда полицейских в контейнере с замороженной рыбой. Мужчина отправился на рыбалку, но проходя мимо предприятия, где коптили форель, решился на кражу. Он отжал замок контейнера, где хранилась рыба, набил полную коробку форели, но вот уйти не успел - двери оказались закрытыми. оказалось, что сторож предприятия обходил территорию и увидел "рыбака". Мужчина закрыл двери контейнера и вызвал полицию.

Любителем легкого улова оказался местный итель 1975 года рождения. Мужчина был ранее судим и на допросе во всем признался. Правоохранители установили, что он едва не украл 23 кг форели, на сумму более 28 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Ему грозит до 5 лет лишения свободы. На время следствия мужчину отпустили домой под подписку о невыезде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

Фото: ©МВД России по Таймырскому району