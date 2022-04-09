Красноярка отдала за «избавление» от порчи 1,5 млн рублей и заложила квартиру

Летом прошлого года в дверь 52-летней жительницы Красноярска постучала незнакомая женщина и попросила милостыню. Решив помочь, добродушная хозяйка квартиры угостила "несчастную" двумя банками варенья, после чего разговорилась с ней, упомянув, что испытывает проблемы со здоровьем. Незнакомка заверила красноярку, что владеет даром исцеления и немедленно предложила ей свою помощь. Разумеется, за умеренное денежное вознаграждение.

Весь последующий месяц лжецелительница "лечила" красноярку. Она убеждала женщину в том, что злопыхатели навели на неё порчу, возила несчастную ночью на кладбище, где рассказывала о скорой смерти. Испуганная красноярка безропотно выполняла все указания "целительницы", мечтая поскорее избавиться от своего недуга.

Женщина продала свой автомобиль, и отдала все деньги своей "спасительнице". Кроме этого, она покупала ей золотые серьги и предметы быта. Но мошенница не останавливалась, и в какой-то момент заявила, что корень зла кроется в квартире, где живет красноярка. Под предлогом, что ей нужно провести магический ритуал с деньгами, вырученными за квартиру, она заставила женщину взять кредит в микрофинансовой организации под залог недвижимости. Купюры, после проведения ритуала, она обещала вернуть, но вместо этого перестала выходить на связь. И только тогда потерпевшая осознала, что все время общалась с мошенницей.

Женщина обратилась с заявлением в полицию, указав, что общий ущерб составил 1 миллион 546 тысяч рублей. Личность "целительницы" правоохранители установили быстро. Оказалась, что порчу снимала 49-летняя местная жительница, которая ранее уже несколько раз была судима за аналогичные преступления.

Сейчас расследование уголовного дела окончено. Подозреваемой предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Материалы уголовного дела направлены в Советский районный суд г. Красноярска, сообщает МУ МВД России «Красноярское».