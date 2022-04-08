В Красноярске окончено расследование дела о нападении на местную жительницу. Бывший ухажёр подговорил двух знакомых, чтобы те избили девушку. Как сообщает пресс-служба МВД по краю, пострадавшая стала свидетелем криминальной деятельности своего сожителя.

Всё произошло в январе 2021 года. Организатором преступления выступил ранее несудимый 62-летний житель краевого центра. Он пообещал своим знакомым бутылку алкоголя за то, что те нападут на его сожительницу. Мужчины дождались женщину возле дома и нанесли ей телесные повреждения. Кроме того, один из нападавших украл у неё 26 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьям 111 и 162 УК РФ. Вскоре все участники преступной группы были заключены под стражу по решению суда. Материалы дела направлены в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев