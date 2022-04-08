В Красноярском крае экс-глава сельсовета получил условный срок

В Красноярском крае суд приговорил бывшего главу Богучанского сельсовета к 2 годам условного срока. Суд установил, что из-за халатности Александра Илиндеева, зимой были плохо почищены дороги. Из-за этого тяжело пострадал ребёнок: мальчик поскользнулся и упал под колеса автобуса.

Суд рассмотрел дело, учитывая общественную опасность преступления, а также характеристику подсудимого наказал его условным сроком с испытательным периодом в два года. Также мужчина лишён права занимать руководящие должности в муниципальных организациях.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко