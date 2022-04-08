Железногорский суд наказал условным сроком облитого зелёнкой вороватого таксиста

Железногорский суд оставил на свободе облитого зелёнкой таксиста. Мужчина обокрал своего клиента и пострадал от самосуда. Воришку связали, вывезли на заброшенную лесопилку, где раздели и покрасили.

Уголовное дело в отношении таксиста возбудили в конце июля 2021 года. Заявитель рассказал, что потерял телефон, а потом неизвестный снял с его банковского счёта 12,5 тысяч рублей. Общий ущерб составил 26,5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что телефон мужчина оставил в такси. Водителя объявили в розыск, но вскоре в дежурную часть поступил анонимный звонок с сообщением, что на заброшенной лесопилке под Железногорском находится неадекватный мужчина.

Суд рассмотрел материалы дела и наказал неудачливого воришку условным лишением свободы на 2,5 года с испытательным сроком в 2 года. Также мужчина должен полностью возместить потерпевшему материальный ущерб.

Фото: © Криминальный Красноярск