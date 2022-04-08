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Убийца семьи из Красноярска получил пожизненный срок

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Красноярск
18:00 8 Апреля 2022
красноярск, суд, убийство
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Убийца семьи из Красноярска получил пожизненный срок. Напомним, что жестокое преступление произошло в мае 2021 года. Подсудимый пришёл с ножом в квартиру к своим соседям – 47-летней женщине, её 9-летней дочери и 77-летнему отцу, и нанёс им множество ударов. Чтобы уйти от ответственности, злоумышленник пытался переложить всю вину на убитого мужчину. Якобы перед смертью погибший издевался над своей внучкой.

Было возбуждено уголовное дело по статьям 105 УК РФ и 244 УК РФ. В ходе следствия сотрудники Следственного комитета опросили более 70 свидетелей, которые смогли опровергнуть алиби злоумышленника. Во время судебного разбирательства защита подсудимого подала апелляцию в 5 апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске, но приговор оставили без изменений. Остаток жизни убийца проведёт в колонии общего режима

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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