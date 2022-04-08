Железногорец заплатит штраф за попытку избежать наказания за нетрезвую езду

В Железногорске вынесли приговор водителю, который пытался подкупить сотрудников ДПС. Мужчина хотел избежать наказания за нетрезвую езду, но теперь заплатит в 6 раз больше.

Следствие установило, что в январе 2022 года подсудимый ехал на своём автомобиле Subaru и был остановлен сотрудниками ДПС. Проверка на алкотестере показала, что мужчина был пьян – прибор показал 1,33 мг/литр. Железногорец свою вину не отрицал, и, чтобы уйти от ответственности, предложил правоохранителям 5,6 тыс. рублей в качестве взятки.

Инспекторы отказались, составили административный протокол и возбудили уголовное дело в отношении мужчины. Накануне суд приговорил его к штрафу в размере 30 тыс. рублей.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко