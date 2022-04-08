В Красноярске осудили на 13 лет лишения свободы организатора убийства продавца дорогих пылесосов. Мужчину признали виновным в преступлении по статье 105 УК РФ, совершённом 8 лет назад. Весь срок он проведёт в колонии строгого режима и выплатит 1,5 миллиона рублей родственникам погибшего.

Как рассказали в Следственном комитете, в сентябре 2013 года подсудимый решил совершить убийство иркутского бизнесмена, который владел несколькими коммерческими организациями, торговавшими дорогими пылесосами «Кирби». Злоумышленник привлек к совершению преступления своего знакомого, а тот поручил дело трём своим знакомым из Иркутска.

Они проследили за жертвой, а затем напали на мужчину около его офиса. Один из исполнителей обеспечивал отход с места преступления, второй следил за офисом, а третий нанёс 17 ударов ножом 38-летнему бизнесмену. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Отметим, что остальных участников преступления задержали в 2017 и 2018 годах. Организатор убийства скрывался на Украине до октября 2020 года. В прошлом году его экстрадировали в Россию.

Фото: © РИА Новости / Андрей Старостин