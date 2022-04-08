В Красноярске закрыли подпольное казино. Как сообщили в пресс-службе МВД по краю, организовали игорный клуб на окраине города. Доступ к нему имел лишь строго ограниченный круг людей. Чтобы скрыть свой бизнес, организаторы спрятали его под вывеской питейного заведения.

Сотрудники УЭБиПК краевого Главка установили, что казино создали трое красноярцев. С января 2020 года по март 2022 года, организатор и двое администраторов проводили азартные игры, используя игровое оборудование. В ходе обыска изъяты 3 покерных стола, покерные карты и более 5 тысяч фишек. За всё время преступная группа могла получить доход на сумму более 10 млн рублей.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Возбуждены уголовные дела по статьям 171.2 УК РФ. Устанавливаются иные лица, причастные к организации и проведению азартных игр.