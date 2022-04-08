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Житель Красноярского края пойдёт под суд за торговлю оружием

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Красноярск
11:25 8 Апреля 2022
оружие, торговля, в красноярском крае
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Житель Красноярского края пойдёт под суд за торговлю оружием. 

Следователи установили, что в ноябре прошлого года мужчина нашёл на берегу озера в Норильске пакет с патронами разного калибра. Часть из них он позже продал. Кроме того, в 2021 году обвиняемый в домашних условиях изготовил короткоствольное огнестрельное оружие. Он планировал сбыть подделку своему знакомому, но о сделке узнали оперативники. Также следствием установлено, что фигурант незаконно приобрёл 250 патронов.

Задержали мужчину сотрудники полиции совместно с подразделениями УФСБ России и Росгвардии. В его квартире нашли инструменты для изготовления и ремонта оружия, десятки пуль и гильз, боеприпасы и другие предметы.

Ранее судимому злоумышленнику предъявлено обвинение по статьям 222 и 223 УК РФ. Он заключён под стражу. Уголовное дело направлено в Норильский городской суд для рассмотрения по существу.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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