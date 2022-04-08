В Красноярске завершено расследование ещё четырёх уголовных дел о торговле детьми, сообщили в СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Напомним, что четыре женщины по договоренности с компанией ООО «Дидилия» стали суррогатными матерями. С конца 2019 года по февраль 2020 года подсудимые прибывали в город Пномпень Королевства Камбоджа для прохождения медицинских процедур, после чего возвращались в Россию. Здесь они рожали мальчиков и оставляли детей в медицинских учреждениях.

Все женщины получили в ЗАГСе Красноярска свидетельства о рождении детей, в которых указали себя в качестве матерей. Документы они передали директору ООО «Дидилия» и оформили нотариальную доверенность. За свои услуги женщины получили денежные средства в размере 850 тысяч рублей. В дальнейшем детей собирались передать третьим лицам за вознаграждения.

Матерям предъявили обвинения по статье 127.1 УК РФ. Уголовные дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления дела в суд.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов