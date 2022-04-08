Красноярские следователи продолжают разбираться в истории с беременностью 11-летней девочки

Следователи продолжают разбираться в истории с беременностью 11-летней девочки. Напомним, что любовная связь между школьницей и её 15-летним ухажёром произошла в сентябре 2021 года.

На молодого отца возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ. В ходе допроса мальчик признался, что понимал, чем может закончиться интим с подружкой. При этом сама девочка ничего не понимала.

«В 2021 году 15-летний подросток, находясь у себя дома, вступил в добровольную связь с 11-летней девочкой, в силу возраста находившейся в беспомощном состоянии и не осознающей характера происходящих с ней действий. Подозреваемый знал о малолетнем возрасте девочки», –сообщили в Следственном комитете по краю.

Мальчик признал вину в содеянном. Расследование продолжается.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков