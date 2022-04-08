8 апреля
Красноярск
погода -1 °C
76.25
 
€ 83.29
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярские следователи продолжают разбираться в истории с беременностью 11-летней девочки

Главная Происшествия
Красноярск
09:45 8 Апреля 2022
красноярск, скр
версия для печати Ico_print

Следователи продолжают разбираться в истории с беременностью 11-летней девочки. Напомним, что любовная связь между школьницей и её 15-летним ухажёром произошла в сентябре 2021 года. 

На молодого отца возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ. В ходе допроса мальчик признался, что понимал, чем может закончиться интим с подружкой. При этом сама девочка ничего не понимала.

«В 2021 году 15-летний подросток, находясь у себя дома, вступил в добровольную связь с 11-летней девочкой, в силу возраста находившейся в беспомощном состоянии и не осознающей характера происходящих с ней действий. Подозреваемый знал о малолетнем возрасте девочки», –сообщили в Следственном комитете по краю. 

Мальчик признал вину в содеянном. Расследование продолжается.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В красноярском Академгородке заметили босоного 3-летнего мальчика в нижнем белье

В красноярском Академгородке заметили босоного 3-летнего мальчика в нижнем белье

7 Апреля 2022 г.
Семья мальчика в поле зрения полиции ранее не попадала
Новости Красноярска: Красноярск заволокло дымом из-за горящей травы

Красноярск заволокло дымом из-за горящей травы

7 Апреля 2022 г.
Очаги возгорания заметили в Советском районе
Новости Красноярска: Житель Красноярского края два месяца искал закладку с наркотиками и попался полиции

Житель Красноярского края два месяца искал закладку с наркотиками и попался полиции

7 Апреля 2022 г.
Мужчина заказал наркотики в интернете в январе 2022 года
Новости Красноярска: Житель Ачинска проведёт 6 лет в тюрьме за лжеминирование суда

Житель Ачинска проведёт 6 лет в тюрьме за лжеминирование суда

7 Апреля 2022 г.
Мужчина хотел сорвать судебное заседание
Новости Красноярска: Двум студентам из Эквадора грозит пожизненное лишение свободы за сбыт наркотиков в Красноярске

Двум студентам из Эквадора грозит пожизненное лишение свободы за сбыт наркотиков в Красноярске

7 Апреля 2022 г.
Было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ
Новости Красноярска: В Красноярском крае две школьницы провалились под лёд

В Красноярском крае две школьницы провалились под лёд

7 Апреля 2022 г.
Спасатели уже обследовали оба берега общей протяжённостью 900 метров
Новости компаний
08/04
Рукопожатие через расстояние. Университет Решетнёва установил контакт с Луганским госуниверситетом им. В. Даля
04/04
Университет Решетнёва приглашает на День открытых дверей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Военком Красноярского края не назвал количество погибших на Украине красноярцев

Военком Красноярского края не назвал количество погибших на Украине красноярцев

5 Апреля 2022 г.
По данным Минобороны РФ на 25 марта, в ходе спецоперации погиб 1 351
Новости Красноярска: В Железногорске женщина думала, что украла золотой браслет

В Железногорске женщина думала, что украла золотой браслет

7 Апреля 2022 г.
Украшение оказалось серебряным, поэтому она выкинула браслет в мусорное ведро
Новости Красноярска: В Красноярске пропала 12-летняя девочка

В Красноярске пропала 12-летняя девочка

4 Апреля 2022 г.
Ребёнок ушёл из дома 3 апреля
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru