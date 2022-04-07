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В красноярском Академгородке заметили босоного 3-летнего мальчика в нижнем белье

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Красноярск
23:00 7 Апреля 2022
красноярск, дети
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В красноярском Академгородке заметили босоного мальчика в нижнем белье. 

По словам директора сети детских садиков «Лучик» Сергея Горева, ребёнок находился недалеко от одного из филиалов. Он бежал по улице. Сотрудники детсада остановили его и вызвали правоохранителей.

«Знаете, что возмутило, пока мы не включились, ребёнок раздетый пробежал приличное расстояние и никто из взрослых не проявил участия», – заключил Сергей Горев.

Gornovosti сообщают, что одна из местных жительниц обратилась в дежурную часть. Она рассказала, что увидела на улице ребенка в домашней одежде. Женщина забрала его к себе на работу в детский сад. Стражи правопорядка установили, что ребёнку три года. Он находился дома вместе с матерью. 

Когда она отлучилась в ванную комнату, мальчик вылез в окно и отправился гулять. Ранее семья в поле зрения полиции ранее не попадала. Решается вопрос о возбуждении административного дела по статье 5.35 КоАП РФ.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

 
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