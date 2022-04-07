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Житель Красноярского края два месяца искал закладку с наркотиками и попался полиции

Главная Происшествия
Красноярск
17:10 7 Апреля 2022
красноярск, полиция
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Житель Красноярского края два месяца искал закладку с наркотиками, а когда нашёл, то попался полиции. 

Как рассказали в МВД по краю, мужчина заказал наркотики в интернете в январе 2022 года, но забрать их сразу не смог – закладка была слишком хорошо спрятана. В апреле он попытал удачу ещё раз. Ему удалось найти наркотик «шоколад» массой около 1,6 граммов, но его тут же задержала полиция.

В отношении ачинца возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под арест.

В настоящее время ачинец находится под стражей. 

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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