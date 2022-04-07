Житель Красноярского края два месяца искал закладку с наркотиками и попался полиции

Житель Красноярского края два месяца искал закладку с наркотиками, а когда нашёл, то попался полиции.

Как рассказали в МВД по краю, мужчина заказал наркотики в интернете в январе 2022 года, но забрать их сразу не смог – закладка была слишком хорошо спрятана. В апреле он попытал удачу ещё раз. Ему удалось найти наркотик «шоколад» массой около 1,6 граммов, но его тут же задержала полиция.

В отношении ачинца возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под арест.

В настоящее время ачинец находится под стражей.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков