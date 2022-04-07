В Красноярском крае две школьницы провалились под лёд.

Как сообщили в краевом Агентстве ГО и ЧС, информация в оперативные службы поступила вечером 6 апреля. Очевидцы сообщают в соцсетях, что две девочки 14 и 15 лет вышли на лёд реки Кан в районе набережной Канска, отошли от берега, а потом пропали из поля зрения.

Как рассказали в ГУ СК по краю, падение девочек в воду увидел один из местных жителей. Он находился слишком далеко, чтобы помочь. Тела детей пока не найдены. Спасатели уже обследовали оба берега общей протяжённостью 900 метров. Дальнейшими поисками займутся водолазы.

Сотрудники МЧС напоминают жителям края, что нельзя выходить на лёд – это смертельно опасно. Также об этом стоит рассказывать своим детям.

Фото: © ГСУ СК по Красноярскому краю