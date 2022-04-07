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Двум студентам из Эквадора грозит пожизненное лишение свободы за сбыт наркотиков в Красноярске

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Красноярск
12:00 7 Апреля 2022
красноярск, полиция
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В Красноярске задержали двух студентов из Эквадора за сбыт наркотиков.

Как рассказали в пресс-службе МВД по краю, студентов СФУ задержали в микрорайоне «Зелёная Роща». Злоумышленников заметили инспекторы ДПС. При виде патрульной машины те занервничали и попытались скрыться, но попытка оказалась провальной. При обыске у одного из иностранцев нашли 29 свёртков с наркотиком. Общий вес находки – 13,5 граммов.

Молодые люди рассказали, что купили наркотики в интернете для перепродажи.

Было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Их заключили под стражу в качестве меры пресечения. Максимальное наказание по этой статье  – пожизненное лишение свободы.

В настоящее время полицейские устанавливают места, где молодые люди приобрели запрещённые вещества.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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