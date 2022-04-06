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Укравшая 23 миллиона рублей кассирша из Ачинска подозревается в ещё одном преступлении

Главная Происшествия
Красноярск
20:30 6 Апреля 2022
красноярск, уголовное, дело
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Укравшая 23 миллиона рублей кассирша из Ачинска подозревается в отмывании денег. Как сообщили в пресс-службе краевого суда, обвинений женщине и её супругу пока не выдвинули. 

Кроме того, паре продлили ареста до 6 июня.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали о том, что 30-летняя Анна Григорьева похитила из офиса "Альфа-банка" в Ачинске 15 млн рублей, 49,5 тыс. долларов и 49,2 тыс. евро, после чего исчезла. 8 декабря краевая полиция опубликовала ориентировку на пропавшую женщину, а накануне, 14 декабря, Григорьева сама явилась в правоохранительные органы.

Женщина рассказала, что все деньги отдала шантажистам. В МВД пояснили, что в отношении подозреваемой сейчас проводятся следственные действия и обо всех результатах общественности сообщат позже. По неофициальной информации, часть денег могла осесть в нелегальном казино. 

Фото: © Sputnik / Табылды Кадырбеков 

 

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