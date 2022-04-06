Красноярские байкеры открыли сезон мотопроисшествий.

Как рассказали в ГИБДД, накануне ночью полицейские заметили в Ленинском районе двух молодых людей на мотоцикле «Ямаха» и решили проверить у них документы. Однако, мотоциклист не захотел останавливаться и попытался уехать от экипажа ДПС. Преследование длилось до тех пор, пока двухколёсный транспорт не заехал на территорию школы.

У 29-летнего водителя имелись признаки опьянения. Для проверки его доставили в красноярский наркологический диспансер. Алкотестер показал результат 0,29 мг/л. Кроме того, мужчина неоднократно лишался права управления транспортными средствами, а сам мотоцикл был снят регистрационного учета.

Решается вопрос о возбуждении в отношении красноярца уголовных дел по статьям 166 и 264.1 УК РФ. Мотоцикл отправили на специализированную стоянку.

Ещё одно происшествие случилось на улице Алеши Тимошенкова. Автолюбительница не заметила мотоциклиста на перекрестке и создала тому помеху. Из-за этого пилот байка упал и получил незначительные повреждения.

В ГИБДД напомнили, просят автомобилистов быть максимально внимательными при приближении мототранспорта, соблюдать скоростной режим и правила маневрирования, а также выбирать безопасную дистанцию.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын