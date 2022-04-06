6 апреля
Красноярск
погода +6 °C
83.35
 
€ 91.73
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярские байкеры открыли сезон мотопроисшествий

Главная Происшествия
Красноярск
17:25 6 Апреля 2022
гибдд, красноярск
версия для печати Ico_print

Красноярские байкеры открыли сезон мотопроисшествий. 

Как рассказали в ГИБДД, накануне ночью полицейские заметили в Ленинском районе двух молодых людей на мотоцикле «Ямаха» и решили проверить у них документы. Однако, мотоциклист не захотел останавливаться и попытался уехать от экипажа ДПС. Преследование длилось до тех пор, пока двухколёсный транспорт не заехал на территорию школы. 

У 29-летнего водителя имелись признаки опьянения. Для проверки его доставили в красноярский наркологический диспансер. Алкотестер показал результат 0,29 мг/л. Кроме того, мужчина неоднократно лишался права управления транспортными средствами, а сам мотоцикл был снят регистрационного учета. 

Решается вопрос о возбуждении в отношении красноярца уголовных дел по статьям 166 и 264.1 УК РФ. Мотоцикл отправили на специализированную стоянку.

Ещё одно происшествие случилось на улице Алеши Тимошенкова. Автолюбительница не заметила мотоциклиста на перекрестке и создала тому помеху. Из-за этого пилот байка упал и получил незначительные повреждения.

В ГИБДД напомнили, просят автомобилистов быть максимально внимательными при приближении мототранспорта, соблюдать скоростной режим и правила маневрирования, а также выбирать безопасную дистанцию.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске 11-летняя девочка забеременела от 15-летнего школьника

В Красноярске 11-летняя девочка забеременела от 15-летнего школьника

6 Апреля 2022 г.
Школьница на шестом месяце беременности
Новости Красноярска: Жительница Красноярского края предстанет перед судом за сбыт наркотиков

Жительница Красноярского края предстанет перед судом за сбыт наркотиков

6 Апреля 2022 г.
Женщина работала в составе организованной преступной группы
Новости Красноярска: В Красноярске горит трава на горе в районе улицы Калинина

В Красноярске горит трава на горе в районе улицы Калинина

6 Апреля 2022 г.
Огонь охватил площадь в 700 кв. метров
Новости Красноярска: В Хакасии мужчина забил гостя до смерти и выкинул его тело под забор

В Хакасии мужчина забил гостя до смерти и выкинул его тело под забор

6 Апреля 2022 г.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ
Новости Красноярска: Красноярец нашёл 2 кг наркотиков в лесу и попался полицейским

Красноярец нашёл 2 кг наркотиков в лесу и попался полицейским

6 Апреля 2022 г.
Было возбуждено по статье 228 УК РФ
Новости Красноярска: Воришка-сластёна из Ачинска отправился в колонию на 2 года 6 месяцев

Воришка-сластёна из Ачинска отправился в колонию на 2 года 6 месяцев

5 Апреля 2022 г.
Часть украденного он хотел продать, а часть – съесть
Новости компаний
04/04
Университет Решетнёва приглашает на День открытых дверей
30/03
Управляющий Красноярским отделением Сбербанка презентовал программы обучения в СФУ
29/03
Китайские шины идут на смену европейским
29/03
Как успешно выпустить дебетовую карту
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Назарово у друзей стрелявшего по бару мужчины нашли наркотики и автоматы

В Назарово у друзей стрелявшего по бару мужчины нашли наркотики и автоматы

2 Апреля 2022 г.
Стрелявшего по развлекательному заведению до сих пор ищут
Новости Красноярска: В Дудинке около развлекательного заведения произошла массовая драка

В Дудинке около развлекательного заведения произошла массовая драка

4 Апреля 2022 г.
Устанавливаются участники и обстоятельства случившегося
Новости Красноярска: В Красноярске пропала 12-летняя девочка

В Красноярске пропала 12-летняя девочка

4 Апреля 2022 г.
Ребёнок ушёл из дома 3 апреля
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru