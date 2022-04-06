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В Красноярске 11-летняя девочка забеременела от 15-летнего школьника

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Красноярск
17:00 6 Апреля 2022
красноярск, беременность, школьники
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В Красноярске 11-летняя девочка забеременела от 15-летнего школьника, сообщает «КП - Красноярск». 

Факт беременности выяснился после того, как девочка начала жаловаться на странные боли и ощущения в животе. Мать отвела ребёнка к врачу, которая и заподозрила неладное. Визит к гинекологу окончательно подтвердил наличие плода. Срок – шесть месяцев.

Выяснилось, что школьница в начале учебного года стала встречаться с 15-летним девятиклассником. Вначале между детьми всё было вполне невинно: первая влюбленность, долгие прогулки, робкие поцелуи. Однако, в один из сентябрьских дней уроки у обоих школьников закончились раньше, взрослых дома не было. Как итог всё переросло во «взрослые отношения». 

Сообщается, что всё было по обоюдному согласию, но так ли это на самом деле предстоит выяснить следователям. В отношении парня возбуждено уголовное дело. Пока он на свободе.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

 

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