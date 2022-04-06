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Жительница Красноярского края предстанет перед судом за сбыт наркотиков

Главная Происшествия
Красноярск
16:00 6 Апреля 2022
в красноярском крае, наркотики
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В Назарово завершилось расследование по делу о сбыте наркотиков.

Как сообщает пресс-служба краевой полиции, местная жительница извлекала из тайников крупные партии синтетических наркотиков, фасовала их и прятала по всему городу. Её задержали в ноябре 2021 года. При досмотре у злоумышленницы нашли два пакета с веществом белого цвета  общей массой 196,6 грамм. Дома у женщины нашли ещё 36 грамм наркотиков.

Установлено, что женщина работала в составе организованной преступной группы. Сделав "закладку", она сообщала координаты подельникам, а те публиковали информацию о местах тайников в интернет-магазине в соцсетях.

Было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 15 лет. В отношении задержанной была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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