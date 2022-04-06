В Красноярске горит трава на горе в районе улицы Калинина.

По данным краевого МЧС, неизвестные подожгли траву в районе дома № 10. Огонь охватил площадь в 700 кв. метров. Угрозы жилым домам нет. На тушение выехали 9 пожарных и 3 единицы техники.

Местные жители рассказали, что поджоги сухой травы здесь происходят каждый год после схода снега. Нередко из-за этого сгорают расположенные здесь коттеджи.

Напомним, что по прогнозу Гидрометцентра сегодня на территории города будет дуть сильный ветер. Из-за этого незначительный пал травы может вызвать сильный пожар.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков